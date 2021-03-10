أخبار العراق

تصريح جديد من العمليات المشتركة بشأن مهام ’الناتو’ في العراق
اغتيال والد ناشط بارز في ميسان
البابا موجهاً رسالة للمهاجرين العراقيين: عودوا إذا أمكنكم
الحبر الأعظم: لقائي مع السيد السيستاني لا يُنسى
تعرف على مواعيد وصول لقاحات كورونا الى العراق
العراق يسجل ارتفاعاً جديداً بوفيات وإصابات كورونا

عربية ودولية

البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الدبيبة بأغلبية 132 صوتا
معدل الإصابة بفيروس كورونا في العالم يرتفع بنسبة 2% خلال أسبوع
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 117 مليون والوفيات تتخطى الـ 2.7 مليون حالة
مجلس الوزراء السعودي: محاولتا استهداف رأس تنورة والظهران "انتهاك سافر للقوانين الدولية"
السيسي: مفاوضات سد النهضة "لها نهاية" لكننا حريصون على الاتفاق
بلومبرغ: الهند تشتري "درونز" أميركية وسط توتر مع الصين وباكستان

أقتصاد

لليوم الثاني على التوالي.. تراجع أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل
معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية قفزت 13 مليون برميل الأسبوع الماضي
الضغط الاقتصادي في لبنان يطال الجيش ويُهدّد الأمن
شركات الطيران والسياحة الأمريكية تطالب بـ"جواز سفر صحي" للتعافي من "كورونا"
خطة الحياد الكربوني بالصين تبدأ بمصنع يحول الفحم لمواد كيماوية
15 مليار دولار تقديرات فايزر لمبيعاتها من اللقاح هذا العام

رياضة

كومان عن العودة أمام باريس: كل شيء ممكن بوجود ميسي
ارقام قياسية لنجم دورتموند في ليلة إقصاء أشبيلية من دوري الأبطال
5 غيابات عن قائمة باريس التي ستواجه برشلونة
بورتو يخسر أمام يوفنتوس ويتأهل إلى الدور التالي
يونايتد يضرب سيتي ويكسر سلسلة عدم الخسارة
كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كريستال بالاس

فن وثقافة

«توم أند جيري» يتصدر تريند «جوجل» ويحقق 5 ملايين دولار في شباك التذاكر
وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان إثر مضاعفات فيروس كورونا
الموت يغيّب إلياس الرحباني.. العبقري والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن
بالانفوجرافيك.. اكثر الشعوب العربية تفاؤلا في عام 2020 ..العراق ثامنا
وفاة الفنان المصري محمود ياسين
رحيل الفنان نزار السامرائي عن عمر ناهز 75 عاما

تكنولوجيا

غوغل ترفع الحظر عن الإعلانات السياسية الأربعاء المقبل
دراسة حديثة تحدد "بصمة نفسية" لأدمغة المتطرفين
ناسا تنشر أول مقطع صوتي من كوكب المريخ
"مسبار الأمل" يرسل أول صورة للكوكب الأحمر
الكشف عن موعد طرح لعبة "ستة أيام في الفلوجة" بتقنيات "غير مسبوقة"
"الاقتران العظيم" الليلة.. ظاهرة فلكية لم تتكرر منذ عام 1623

صحة وجمال

تحورات كورونا واللقاحات ومناعة القطيع.. تفاصيل هامة من الصحة العالمية
الصحة العالمية: هذه أخطر سلالات كورونا!
دراسة طبية تحدد فصيلة الدم الأكثر عرضة لفيروس كورونا
سلالة "سوبر كورونا" تسبب ذعراً في البرازيل
توصيات جديدة من الصحة العالمية بشأن الـ "هيدروكسي كلوروكين" المخصص لعلاج كورونا
فاوتشي: هذا ما يفعله لقاح "جونسون" لمحاربة كورونا

المقالات

معهد واشنطن للدراسات: تعظيم دور حلف الناتو في العراق استراتيجية ناجحة تقود لسحب سلاح الميليشيات
إذاعة صوت أميركا: الأقليات العراقية تأمل في مستقبل أفضل بعد زيارة البابا فرنسيس
نيويورك تايمز: البابا فرنسيس كان في صراع بشأن زيارة العراق بسبب جائحة كورونا

البغدادية أنت

ملفات فساد

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